    +7(495)240-812-6

    МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
    В МОСКВЕ

    Мы разрабатываем и производим
    дизайнерскую мебель
    Письменные столы
    Столы в наличии и под заказ.
    Обеденные столы
    разнообразные конфигурации столешниц с камнем, HLP пластиком и шпоном дуба
    Стулья
    Современные и удобные стулья из массива дуба
    Тумбочки
    на 2 или 3 полки,
    с местом под принтер
    Шкафы
    Современные и удобные шкафы
    для офиса и дома

    Наши преимущества

    глубокая проработка и внимание к мелочам
    • 3D проектирование:
      Мы разрабатываем модели в 3д программах, которые на выходе представляют из себя готовые чертежи.
    • Заказ в 1 клик:
      Легкое оформление покупки на сайтe. Онлайн оплата и минимум перемещений по Москве.
    • Свежие идеи:
      Мы не повторяем за другими, а создаем собственные модели мебели
    • Надежная упаковка
      Ваш заказ мы бережно упаковываем и доставляем собственным транспортом.
    Сейчас на рынке представлено очень много моделей мебели. Однако, к сожалению, в большинстве случаев она предназначен для стандартных домов и квартир и не всегда вписывается в габариты помещения и не может сделать дом функциональным, современным или стильным.

    Наша мебель на заказ учитывает планировку помещения и планировку помещения, и, изготавливая ее по размерам заказчика, расширяется площадь, которую можно использовать более рациональным способом.
    ПОЧЕМУ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛУЧШЕ?
    • Гибкость
      Вносим любые изменения в наш проект по цвету, размерам, фурнитуре, наполнению
    • Вариативность
      Гибкое изменение наших базовых моделей важным индивидуальным элементом для Вас
    • Экономия времени
      Существенная экономия время при выборе и реализации ваших идей
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    ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

    +7 495 240-812-6
    Москва, Нахимовский пр-т 24с5. Dekor Expo