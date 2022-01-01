Мы разрабатываем модели в 3д программах, которые на выходе представляют из себя готовые чертежи.
Заказ в 1 клик:
Легкое оформление покупки на сайтe. Онлайн оплата и минимум перемещений по Москве.
Свежие идеи:
Мы не повторяем за другими, а создаем собственные модели мебели
Надежная упаковка
Ваш заказ мы бережно упаковываем и доставляем собственным транспортом.
Сейчас на рынке представлено очень много моделей мебели. Однако, к сожалению, в большинстве случаев она предназначен для стандартных домов и квартир и не всегда вписывается в габариты помещения и не может сделать дом функциональным, современным или стильным.
Наша мебель на заказ учитывает планировку помещения и планировку помещения, и, изготавливая ее по размерам заказчика, расширяется площадь, которую можно использовать более рациональным способом.
ПОЧЕМУ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛУЧШЕ?
Гибкость
Вносим любые изменения в наш проект по цвету, размерам, фурнитуре, наполнению
Вариативность
Гибкое изменение наших базовых моделей важным индивидуальным элементом для Вас
Экономия времени
Существенная экономия время при выборе и реализации ваших идей